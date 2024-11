Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcuları Rafa Nadal Akademi’de…

25 Kasım - 1 Aralık 2024 tarihleri arasında İspanya Mallorca’da düzenlenen Ten-Pro Global Junior Tour turnuvasına, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Başantrenörü Mustafa Ülker ile birlikte 7 sporcu katıldı. Turnuvada mücadele eden sporcular Kıvanç Öztuğ, Çınar Elmalı, Enra Çakartaş, Asım Aras Astan, Timur Salih Belican, Said Zeki Avcı ve Hasan Aren Çakartaş her gün 2 maç yaprak önemli bir deneyim yaşıyor. Dünyanın birçok ülkesinden sporcuların katıldığı ve en çok katılımın olduğu Ten-Pro turnuvasının ülke sporcularımız için çok büyük önemi olduğuna vurgu yapan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Başantrenörü Mustafa Ülker, sporcuların maç kaybetselerde maç oynamaya devam ettikleri bir sistem içerisinde turnuva oynadıklarını ve gerçek performanslarını daha rahat gösterebildikleri bir ortamın yaratıldığını bir hafta boyunca hem antrenman hemde maç yaparak gelişim için önemli bir hafta geçirildiğini dile getirdi. Ülke tenisimizin gelişimi için bu turnuvaların daha fazla tercih edilmesi gerektiğine de vurgu yapan Mustafa Ülker sporcuları ile verimli bir hafta geçirdiklerini dile getirdi. Turnuvada 2 kategoride de mücadele edebilecek olan sporcularımız Kıvanç Öztuğ 2010 ve 2011, Çınar Elmalı 2010 ve 2011, Timur Salih Belican 2011 ve 2012, Asım Aras Astan 2011 ve 2012, Enra Çakartaş 2010 ve 2011, Said Zeki Avcı 2012 ve 2013, Hasan Aren Çakartaş 2014 kategorilerinde mücadele ediyor.

29/11/2024 19:33