Gazimağusa Belediyesi, tüm toplu etkinlikleri erteledi

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, tüm toplu etkinlikleri ertelediklerini ve koronavirüse karşı alınacak her türlü tedbirle ilgili çalışma yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in koronavirüsle ilgili açıklaması şöyle:

“Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte Gazimağusa Belediyesi olarak konuya karşı hassasiyet gösterdiğimizin bilinmesini istiyorum. Gereksiz panikten kaçınarak ama gerekli hijyen kurallarına uyarak, tedbirli davranarak virüs riskini azaltmaya yönelik her durumu göz önünde bulundurarak hareket etmemiz gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduğumuzu belirtirken, belediye olarak da ilk etapta riskin en minimum düzeyde yaşanması adına tedbir olarak toplu etkinliklerimizi erteleme kararı aldık. Buna bağlı olarak İkinci Bahar Yaşam Kulübümüzün üyelerine yönelik önümüzdeki günlerde yapmayı planladığımız yemeğimizi, 28. Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali kapsamındaki Tarık Sezer ve Orkestrası eşliğinde yapılacak 3. Liseler Arası Ses Buluşması, diğer konser, sergi gibi etkinlerimizi ileri bir tarihe erteledik.

İKİNCİ BAHAR YAŞAM KULÜBÜ HİZMETLERİ DEĞERLENDİRMEDE

İkinci Bahar Yaşam Kulübümüzün üyelerine verdiğimiz sağlık hizmetlerini ne şekilde yürüteceğimizi değerlendirme aşmasındayız. Bu konudaki ev ziyaretlerini Sağlık Bakanlığı ile istişare ettikten sonra bir süre ara verilecektir.

İLAÇLAMA BAŞLATILDI

Ayrıca yine Bakanlıkla istişare içerisinde riskli bölgeler öncelikli olacak şekilde ilaçlama programı başlatılmıştır. Tüm dünyada büyük paniğe neden olan ve yayılma riski olan virüsün ülkemizde en az etkiyle atlatılması için ülkemizin küçük olmasının avantajını da kullanarak tüm kurumlarla işbirliğinde hareket etmemiz şarttır. Belediye olarak Bakanlığın alacağı tedbirler konusunda çalışma yapmaya hazır olduğumuzu belirtir, kamuoyuna saygılarımı sunarım.”

10/03/2020 17:06