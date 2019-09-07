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Gazimağusa Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali Başladı

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07/09/2019

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Gazimağusa Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali Başladı

Bu yıl birincisi düzenlenen Gazimağusa Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali dün akşam saat 19.00’da Doğu Akdeniz Üniversitesi çemberinden Mağusa gelişim Akademisi Sakarya’ya kadar Kortej yürüyüşü ile başladı.

Gazimağusa Belediyesi ve Tatlısu Belediyesi işbirliği ile 6-8 Eylül 2019 tarihleri arasında ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivalinde dünyanın farklı bölgelerinden farklı kültürlerin kaynaştırmayı amaçlıyor.

Yoğun  katılım ile gerçekleşen festivalde, Hırvatistan, Makedonya, Slovakya,Meksika, Türkiye ve KKTC’den yaklaşık 170 dansçının katıldığı Uluslararası Halk Dansları Festivali muhteşem gösterilere imza attı.

(MHA)

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TAGS: Uluslararası Halk Dansları Festivali
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