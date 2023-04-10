Gazimağusa Belediyesi ve DAÜ arasında hizmet içi eğitimler için protokol

Gazimağusa Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

Protokolle Gazimağusa Belediyesi'nin ihtiyaç duyduğu hizmet içi eğitimlerin Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından sağlanması, iş yerlerinde çalışanların eğitimi ile kapasite artırılmasının sağlanmasına, belediyecilik sektörünün ihtiyacı olan nitelikli teknik eleman ihtiyacının giderilmesine katkı koymak, tarafların yapacağı her türlü teknik, sosyal ve kültürel projelerde ortak çalışmak ve etkinliklerde karşılıklı destek sağlamak ve Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nın ortak yönetimiyle ilgili etkin iş birliği yapmak, ortak kararlar üretmek amaçlanıyor.

Protokole Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ve Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın imza koydu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi arasında yürütülen ortak çalışmalar ve bundan sonraki gelişmelerde iş birliği yapmak adına bir protokol imzalamak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin yalnız Gazimağusa için değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli bir kurum olduğunu vurgulayan Başkan Uluçay, üniversite sektöründe ilk üniversitenin DAÜ tarafından oluşturulduğunu ve DAÜ’nün ülkedeki üniversiteler arasında hem kalite hem de üniversite sektöründe yarattığı güven açısından vazgeçilmez en önemli kurumlarından bir tanesi olduğunun altını çizdi.

Uluçay, DAÜ’nün bilgi birikimi ve iş yapma kapasitesini Gazimağusa kentine daha iyi yansıtabilmek adına, birlikte daha güzel işlerin yapılacağı çalışmaları iş birliği halinde yürütmek için Gazimağusa Belediyesi tarafından bir protokol imzalamak istendiğini ve bu kapsamda bir davette bulunulduğunu belirtti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ve Rektör Aykut Hocanın’ın Gazimağusa için iki kurumun iş birliği yapmasını canı gönülden desteklediklerini ifade eden Başkan Uluçay, Özcenk ve Hocanın’a teşekkürlerini iletti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da yaptığı konuşmada Başkan Süleyman Uluçay’ın daveti üzerine Gazimağusa Belediyesi’nde iş birliği anlaşmasına imza koymaktan ve Gazimağusa’nın çağdaş bir kent haline gelmesi için yapılacak çalışmalara katkı koymaktan memnun oldukları ifade etti.

Başkan Uluçay’a iş birliği çalışmalarına öncülük ettiği için teşekkür eden Hocanın, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin bir devlet üniversitesi olarak kaliteli eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında her zaman sorumluluk üstlendiğine dikkat çekti.

DAÜ’nün bu sorumluluğun bir gereği olarak Gazimağusa kentinin daha da gelişmesi için elinden gelen katkıyı yapacağını söyleyen Hocanın, protokol içeriğinde yer alan maddelerin temel bir çerçeve oluşturduğunu, daha fazla çalışmaların ayrı ayrı protokollerle ileriye götürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Bu çalışmaların başlamasının ve hız kazanarak artacak olmasının önemli olduğunu belirten Hocanın, bugünün bir başlangıç olmasını dileyerek kurumsal yapıdaki DAÜ’nün her zaman Gazimağusa Belediyesi ile ortak çalışarak hem öğrencilerin hem de kent halkının alacakları hizmette etkili olmaya çalışacağını ifade etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de, DAÜ’nün özelde Gazimağusa’nın genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin incisi olduğunu söyledi.

DAÜ’nün yüksek öğretimin lokomotifi olduğunu ifade eden Özcenk, aynı zamanda da Gazimağusa’nın olmazsa olmazı olduğunu kaydetti.

Protokolün amacının kamu yararı olduğunu söyleyen Özcenk, en doğru olanın da kamu yararlı siyaset yapmak olduğunu ifade ederek dolayısı ile gayenin Gazimağusa ve Gazimağusa halkı olduğunu belirtti.

Dr. Özcenk, bu protokolle de Gazimağusa’nın ve kent halkının daha iyiye kavuşarak daha iyi hizmet alabileceğine inandığını söyledi.

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10/04/2023 14:01