Gazimağusa Belediyesi ve Lefkoşa Şehir Kulübü galip

KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde 2. Devre A ve B gruplarında oynanan 5. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübünü konuk ettiği karşılaşmayı Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 6-1 lik skorla kazandı.

Ligin B grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü ile Pakan Spor Kulübü Derneği'ni 6-1 skorla yendi. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 5. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU 5.HAFTA

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 6 – 1 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

2 TEK ERKEKLER 0

2 TEK KADINLAR 0

1 ÇİFT ERKEKLER 0

1 ÇİFT KADINLAR 0

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1

B GRUBU 5.HAFTA

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 6 - 1 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

2 TEK ERKEKLER 0

2 TEK KADINLAR 0

1 ÇİFT ERKEKLER 0

0 ÇİFT KADINLAR 1

1 KARIŞIK ÇİFTLER 0

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19/06/2021 15:21