Gazimağusa Belediyesi ve Lefkoşa Şehir Kulübü galip

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19/06/2021

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Gazimağusa Belediyesi ve Lefkoşa Şehir Kulübü galip

KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde 2. Devre A ve B gruplarında oynanan 5. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübünü konuk ettiği karşılaşmayı Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 6-1 lik skorla kazandı.

Ligin B grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü ile Pakan Spor Kulübü Derneği'ni 6-1 skorla yendi. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 5. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;

 

A GRUBU 5.HAFTA

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 6 – 1 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

2    TEK ERKEKLER    0

2    TEK KADINLAR     0

1    ÇİFT ERKEKLER   0

1    ÇİFT KADINLAR    0

0   KARIŞIK ÇİFTLER  1

 

B GRUBU 5.HAFTA

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 6 - 1 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

2    TEK ERKEKLER    0

2    TEK KADINLAR     0

1    ÇİFT ERKEKLER   0

0    ÇİFT KADINLAR    1

1   KARIŞIK ÇİFTLER  0

 

19/06/2021 15:21
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