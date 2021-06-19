Gazimağusa Belediyesi ve Lefkoşa Şehir Kulübü galip
19/06/2021
KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde 2. Devre A ve B gruplarında oynanan 5. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübünü konuk ettiği karşılaşmayı Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 6-1 lik skorla kazandı.
Ligin B grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü ile Pakan Spor Kulübü Derneği'ni 6-1 skorla yendi. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 5. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU 5.HAFTA
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 6 – 1 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
2 TEK ERKEKLER 0
2 TEK KADINLAR 0
1 ÇİFT ERKEKLER 0
1 ÇİFT KADINLAR 0
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1
B GRUBU 5.HAFTA
LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 6 - 1 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
2 TEK ERKEKLER 0
2 TEK KADINLAR 0
1 ÇİFT ERKEKLER 0
0 ÇİFT KADINLAR 1
1 KARIŞIK ÇİFTLER 0