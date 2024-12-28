Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi'nden denetim

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, yeni yıl öncesinde kentte faaliyet sürdüren iş yerlerini denetledi.

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28/12/2024

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi'nden denetim

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, yeni yıl öncesinde kentte faaliyet sürdüren iş yerlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 gün boyunca çeşitli işletmelere yönelik sürdürülen denetimlerde, 72 iş yeri ve markette kontrol yapan Zabıta Birimi ekipleri, yüzlerce tarihi geçmiş paketli ürün, donmuş gıda, konserve ürün, alkollü ve alkolsüz içecek, bebek maması, temizlik malzemesi ve yemişe el koyarak, müsadere etti.

Belediyeden izinsiz faaliyet sürdürdüğü tespit edilen marangoz atölyesi ve su sporları işletmesi de mühürlendi.

Zabıta Birimi, marketlerde de, hijyen, temizlik ve ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol etti.

Halkın, güvenilir, temiz ve uygun koşullarda alışveriş yapmasını sağlamayı hedefleyen Gazimağusa Belediyesi, kurallara uyan işletmelere teşekkür ederek, tüm esnafı aynı özeni göstermeye davet etti.

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TAGS: Gazimağusa Belediyesi
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