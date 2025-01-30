Gazimağusa Belediyesi’nde Çanakkale Doğal Yaşam Parkı projesi toplantısı

Gazimağusa Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Mağusa Kadın Merkezi (MAKAMER) iş birliğiyle yürütülen Çanakkale Doğal Yaşam Parkı Projesi kapsamında bugün Gazimağusa Belediyesi’nde bir toplantı yapıldı.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan, proje ekibi Prof. Dr. Naciye Doratlı, Biyolog Pelin Üretici ve Doç Dr. Müge Rıza ve belediyenin teknik ekibi katıldı.

Gazimağusa Belediyesi, DAÜ ve MAKAMER arasında 3 Ocak’ta imzalanan protokolle başlatılan proje, DAÜ güney kampüsü ve Çanakkale Göleti’ni kapsayan sulak alanın yürüyüş yollarıyla düzenlenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Projeye yönelik çalışmalar kapsamında, üç kurum 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, ülkedeki sulak alanların korunmasının, doğru biçimde yönetilmesinin ve iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı; özellikle hızla büyüyen Gazimağusa kentinin, sulak alanları insan faaliyetleri nedeniyle tehdit altına aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, iklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı sulak alanların korunması gerektiği belirtildi.