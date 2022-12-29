Gazimağusa Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni…

Gazimağusa Belediyesinde Başkanlık görevinin devir teslim töreni bugün saat 10:00’da Belediye binasında gerçekleştirildi. 8,5 yıl başkanlık görevinde bulunan İsmail Arter, CTP adayı olarak seçimi kazanan ve mazbatasını alan Dr. Süleyman Uluçay’a Başkanlık görevini devretti. Meclis Üyelerinin de yer aldığı devir teslim töreni Başkanlık makamında son derece olumlu bir havada gerçekleşirken, görevi devreden Eski Belediye Başkanı İsmail Arter ile görevi devralan Yeni Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay birbirlerine karşılıklı çiçek takdiminde bulundu.

İsmail Arter’in Belediyenin kapısında karşıladığı Yeni Başkan Dr. Süleyman Uluçay burada yaptığı konuşmada, İsmail Bey’le birlikte inşallah bundan sonra da Mağusamızın ve Belediyemizin sorunları hakkında çözümler ararken mutlaka onun da görüşlerini alacağız” diyerek, Mağusa halkı adına Eski Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti. İsmail Arter ise, demokrasilerde her 4 yılda bir bu görevin ya yenilendiğini ya da bayrak yarışı gibi devredildiğini, 2014’ten 2022’ye kadar 8.5 yıl personel ile çalıştıklarını, Mağusa halkına hizmet vermek için çalıştıklarını söyledi. Özellikle pandemi döneminde Mağusanın kahrını Belediye çalışanlarının çektiğini, tarihin bunu böyle yazacağını ifade ederek, tüm personele teşekkür etti. Çalışanların bundan sonra da yeni Başkan Süleyman Uluçay ile de aynı motivasyonla çalışacağından emin olduğunu ifade eden Arter,” Süleyman Bey’e yeni görevinde sizlerle beraber başarılar dilerim, Mağusamıza ülkemize hayırlı uğurlu olsun Allah yolunuzu açık etsin.” dedi.

Başkanlık makamında ise ilk konuşmayı yapan Başkan Dr. Süleyman Uluçay, aday olduğunu açıkladığı 1,5 yıl öncesinden başlayarak İsmail Arter’in hem misafirperver hem kibar davrandığını ve kendilerine yardımcı olduğunu, İsmail Arter’in Belediyedeki belgeleri incelemeleri konusunda açık davrandığını ifade ederek, “ben şahsım adına da her zaman misafirperver ve yardımseverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Mağusa halkı zaten sizi biliyor, tanıyor benim anlatmama gerek yok, sokağa çıktığımızda insanımız da sizleri minnetle anacaktır. “diye konuştu.

Eski Başkan İsmail Arter konuşmasında, seçim zamanlarının değişim zamanı olduğunu, 8.5 yıllık görev süresinin sonunda huzur içinde görevini devredeceğini ifade ederek, yeni meclis üyelerinin de heyecanlı ve enerjik olduklarını gördüğünü, Mağusa’ya çok güzel hizmetler vereceklerinden emin olduğunu söyledi. İsmail Arter, Başkan Dr. Süleyman Uluçay döneminde de Belediye kapsının herekse açık olacağını, kendilerinin yapmak isteyip yapamadığı yarım kalan projeleri Dr. Süleyman Uluçay’ın yeni dönemde öncelik sırasına koyarak Mağusa’yı aldığı yerden daha ileriye taşıyacağından emin olduğunu belirtti. (MHA)

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29/12/2022 12:52