Gazimağusa Belediyesinde iş bırakma eylemi…

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde çalışan  Gamabel personeli sigorta yatırımları yapılmadığı ve maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

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14/09/2022
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Gazimağusa Belediyesinde iş bırakma eylemi…

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde çalışan  Gamabel personeli sigorta yatırımları yapılmadığı ve maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Çalışanlar adına konuşan İrfan Tatlıcıoğlu, her gün maaşlar yatacak, sigorta yatırımları yapılacak sözü verilmesine rağmen, verilen sözlerin tutlmadığını dile getirdi.

Belediyenin gereksiz harcamaları nedeniyle Gamabel çalışanlarının mağdur edildiğini ileri süren Tatlıcıoğlu, sigorta yatırımları yapılmadığı için sağlık hizmeti de alamadıklarını ifade etti.

Tatlıcıoğlu, maaşların ödenmemesi ve sigorta yatırımlarının yapılmaması halinde iş bırakma eyleminin devam edeceğini sözlerine ekledi.

14/09/2022 14:02
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TAGS: gazimağusa, personel, eylem,
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