Gazimağusa Belediyesi'nde kanalizasyon koordinasyon toplantısı yapıldı

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Mağusa Kanalizasyon Şebekesi İyileştirme Çalışmalarının koordinasyon toplantısı bugün Gazimağusa Belediyesinde yapıldı.

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31/08/2021

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Gazimağusa Belediyesi'nde kanalizasyon koordinasyon toplantısı yapıldı

Gazimağusa’da mevcut kanalizasyon şebekesinin iyileştirilmesi için Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Mağusa Kanalizasyon Şebekesi İyileştirme Çalışmalarının koordinasyon toplantısı bugün Gazimağusa Belediyesinde yapıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, kanalizasyon projesinin paydaşları ve ilgili kurumların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Belediye Başkanı İsmail Arter konuşma yaptı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Avrupa Birliği’nin yapacağı kanalizasyon tamirat projesinin başlangıcında olduklarını, alanda çalışmalar başladıktan sonra ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Gazimağusa’da su kullanımının yazda 12 bin tona kadar ulaştığını, bu suyun bertaraf edilmesi gerektiğini, tamirat projesiyle bu işin bitmeyeceğini, şehrin kanalizasyon ağına bağlı olmayan diğer yarısının daha sonraki bir iş olduğunu ancak bu işi de şimdiden öngörmek gerektiğini belirtti.

Arter ayrıca, Gazimağusa’da Maraş’ın da yaşayan bir şehre dönüşmesiyle kanalizasyon sorunun ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

31/08/2021 15:26
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TAGS: Gazimağusa Belediyesi, kanalizasyon, toplantı, haberkıbrısiarter,
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