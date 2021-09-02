Gazimağusa Belediyesi’nde süresiz grev

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu, bugündün Gazimağusa Belediyesi’nde eylem ve süresiz grev başlattığını açıkladı.

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02/09/2021

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Gazimağusa Belediyesi’nde süresiz grev

Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü, Mağusa Türk Genel İş Sendikası, çalışanların maaş, ek mesai ve sendikal haklarını zamanında alamadıkları gerekçesiyle bu sabah 08:00’den itibaren  süresiz greve gitti.

Eylem kararı alan sendika Anıt Çembere yürüyüş de gerçekleştirdi.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada iki ay önce aynı nedenlerle uyarı grevi yapıldığı hatırlatıldı ancak sendikanın tüm uyarılarına rağmen bir sonuca varılamadığı kaydedildi.

Belediye idaresinin çalışanların hiçbir öneri ve iyi niyet girişimini kabul etmediği, gereksiz harcamalar ile yanlış istihdam politikalarına devam ettiği savunulan açıklamada, “Çalışanlarına değer vermeyen, antidemokratik baskılar uygulayan, belediyenin araç-gereç fiosunu tüketen, belediyenin piyasadaki onurunu ayaklar altına alan bu anlayış, önce Gazimağusa Belediyesi’ne, sonra çalışanlarına ve doğal olarak da Gazimağusamıza zarar veriyor” ifadeleri yer aldı.

02/09/2021 11:22
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TAGS: Gazimağusa Belediyesi, süresiz grev, haber, kıbrıs
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