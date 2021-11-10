Gazimağusa Belediyesi’nde yarın grev var!

ads ads ads ads
10/11/2021

ads
ads
ads
Gazimağusa Belediyesi’nde yarın grev var!

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, yarın Gazimağusa Belediyesi’nde grev yapacak. Mağusa Türk Genel İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada personelin Ekim maaşlarının ve ek mesailerinin ödenmediğine dikkat çekildi.

Gazimağusa Belediyesi’ndeki grev yarın saat 08.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Grev kapsamında üyelere siyah kıyafet giymeleri yönünde çağrı yapılırken “Unutmayalım ki hak verilmez alınır ancak birlik olursak mücadelemiz başarıya ulaşır” ifadelerine yer verildi.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın açıklaması şöyle:

 

 

10/11/2021 21:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Gazimağusa Belediyesi’nde yarın grev var!
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.