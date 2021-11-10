Gazimağusa Belediyesi’nde yarın grev var!

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, yarın Gazimağusa Belediyesi’nde grev yapacak. Mağusa Türk Genel İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada personelin Ekim maaşlarının ve ek mesailerinin ödenmediğine dikkat çekildi.

Gazimağusa Belediyesi’ndeki grev yarın saat 08.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Grev kapsamında üyelere siyah kıyafet giymeleri yönünde çağrı yapılırken “Unutmayalım ki hak verilmez alınır ancak birlik olursak mücadelemiz başarıya ulaşır” ifadelerine yer verildi.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın açıklaması şöyle:

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10/11/2021 21:26