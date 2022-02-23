Gazimağusa Belediyesi'ndeki Grev Kaldırıldı

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23/02/2022

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Gazimağusa Belediyesi'ndeki Grev Kaldırıldı

 Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın beş gündür uyguladığı grev, maaşların ödenmesiyle kalktı.

Belediyede çalışanların maaş ve özlük hakları ile ek mesai alacaklarının zamanında ödenmemesi ve 32 yeni personel alınması gerekçesiyle Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın Gazimağusa Belediyesi’nde geçtiğimiz hafta başlattığı grev sonlandırıldı.

BRT’ye açıklama yapan Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, “5 gündür grevdeydik. Anlaşmalı bir şekilde grevi kaldırıyoruz. Parasal anlamda sıkıntılarımız çözüldü. İstediğimiz bir daha bu sıkıntıların yaşanmaması için tedbirlerin alınmasıdır” dedi.

23/02/2022 19:45
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TAGS: grev, maaş,  Gazimağusa Belediyesi’
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