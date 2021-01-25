Gazimağusa Belediyesi’nden 65 Yaş ve Üzerindeki Vatandaşlara Covid-19 Aşısı Desteği

Gazimağusa Belediyesi, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara Covid-19 aşı programına kayıt olmaları konusunda yardımcı olacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşı hizmetinden yararlanmak için Maraş Polikliniği’ne ulaşamayan veya www.asi.covid19.saglik.gov.ct.tr sayfasından kayıt yaptıramayan vatandaşlar belediyeye kayıt için başvurabilecek. Aynı zamanda aşı merkezine ulaşımı olmayan vatandaşlara ulaşım konusunda gerekli yardım sağlanacak.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi İkinci Bahar Yaşam Kulübü tarafından yürütülen bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar 0548 8166038-39 numaralı telefonlardan belediyeye ulaşabilir.

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25/01/2021 15:56