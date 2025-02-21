Gazimağusa Belediyesi’nden bir heyet İzmir’de temaslarda bulundu…

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve Türk Kadınlar Birliği tarafından İzmir’de düzenlenen “Cumhuriyet Kazanımlarının ve Medeni Yasanın Kabulünün Türk Kadının Statüsüne Katkısı ve Korunmasının Önemi” konulu panele, Gazimağusa Belediyesi’nden de bir heyet katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre heyette, Belediye Meclis Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komite Başkanı Mine Karaca ile Dış İlişkiler ve Sosyal Destek Hizmetleri Sorumlusu Simge Okburan yer aldı.

Heyet, panelin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal hizmetler alanında yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyerek, özellikle kadın çalışmaları konusunda geliştirilen projeler hakkında bilgi aldı.

Gazimağusa Belediyesi’nin kadın çalışmaları alanındaki projelerini güçlendirmek, farklı deneyimlerden faydalanmak ve başarılı uygulamaları örnek almak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretin ilk gününde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın eşi Öznur Tugay ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ela Hızlı ile görüşüldü.

Ardından Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Sultan Tut ve ekibi ile bir araya gelinerek, Kadifekale Kadın Dayanışma Merkezi ziyaret edildi. Ziyarette, merkez bünyesinde faaliyet gösteren Bostan fidan ve hasat ekim alanları incelendi, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik uygulamalar hakkında bilgi alındı. Son olarak Hatay Kadın Dayanışma Merkezi ziyaret edilerek, merkezin sunduğu hizmetler ve destek mekanizmaları yerinde gözlemlendi.

Ziyaretler sırasında, kadın çalışmaları konularında iki kardeş şehrin iş birliğinin artırılması ve kadın hakları alanında ortak çalışmalar yürütülmesinin önemi vurgulandı, bilgi ve deneyim paylaşımı yapma konusunda mutabık kalındı.