Gazimağusa Belediyesi’nden kurallara uymayanlara para cezası

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, kent genelinde halkın sağlığını ilgilendiren pek çok farklı alanda etkin denetimlerine devam ediyor. Hijyen şartlarına aykırı olarak faaliyette bulunan işyerlerine ve izinsiz işyerlerine ve çevreyi kirletenlere cezai işlem uygulanıyor.

Son olarak, hijyen koşullarına aykırı ve işyeri çalıştırma izni olmadan faaliyet gösteren bir iş yerine bir asgari ücret, Gazimağusa çöplüğüne atık döken 5 vidanjöre de bir asgari ücret tutarında ceza yazıldı.

Belediyenin zabıta ekipleri, Belediyeler Yasası’nın Madde 122 1’inci Fıkrası gereğince verilen yetki çerçevesinde kurallara uymayanlara asgari ücretin yüzde 100’ü ve yarısına kadar sabit para cezası uyguluyor.

Zabıta Birimi Sorumlusu Harun Oza, halk sağlığının her şeyden önemli olduğunu insan sağlığının riske atılmaması gerektiğini vurgulayarak, işletme izni olmayan, hijyen kurallara uymayan işyerlerine para cezası yazılmaya başlandığını söyledi.

Oza, 15 günlük ihbar süresi vererek uyarıda bulunduklarını, 10. Günde yine uyarı yaptıklarını, süre sonunda ise ceza yazıldığını aktardı. Oza, çevreye gelişigüzel atılan moloz ve çöpler içinde aynı uygulamanın yapıldığını belirtti.