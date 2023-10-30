Gazimağusa Belediyesi’nden meme kanseri farkındalık ayına destek etkinliği

Gazimağusa Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla bugün bir etkinlik düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” sloganı ile belediyede düzenlenen etkinliğe Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail de katıldı.

Etkinlikte meme kanserinde düzenli kontrolün önemine dikkat çekmek amacıyla pankarta el baskısı yapıldı, dilek ağacına sembol asıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay etkinlikte yaptığı konuşmada, kanser hastalığında farkındalık yaratmak adına önemli bir ay içerisinde olduğunu belirtti. Uluçay, özellikle meme kanseri ile ilgili KHYD Başkanı Kocaismail’in uzun yıllar önce bu farkındalığı ortaya koymak ve kanser hastalığında dayanışmayı artırmak için yola çıktığı zaman kendisinin ülkede görevine yeni başlayan bir doktor olarak bu mücadeleyi hatırladığını ifade etti.

Toplumda en çok farkındalığın meme kanseri ile ilgili olduğunun görüldüğünü belirten Uluçay, bu konuda Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni çalışmalarından dolayı tebrik etti.

KHYD Başkanı Kocaismail de, “Çok zorluklarla pembeyi, pembenin anlamını, erken teşhisin anlamını birleştirerek kadınların kontrollerini düzenli yaptırmasını amaçlayarak, hep yürüdüklerini ve hep seslendiklerini” ifade etti. Kocaismail, farkındalık için katkı sağlayan Gazimağusa Belediyesi personeline ve Uluçay’a teşekkür etti. Kocaismail, “Ülkemin bunu sahiplenmesinden ve farkındalıkta geldiğimiz bu aşamadan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.