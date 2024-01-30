Gazimağusa Belediyesi'nden Yoğun Yağışlarla İlgili Önemli Duyuru!

Gazimağusa Belediyesi, şehirde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle vatandaşlara önemli bir duyuru yaptı. Belediye ekiplerinin, yağışlardan kaynaklanan sorunları gidermek için birçok noktada yoğun çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Bu çalışmalar kapsamında, şehrin bazı bölgelerinde trafik akışının geçici olarak kapatılacağı ifade edildi.

Sürücülerin aşağıda belirtilen yolları kullanmaktan kaçınmaları istendi:

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki (Lefkoşa Yolu) The Dee European Hotel yanındaki kavşak.

Üç Çakırlar Caddesi ve bağlı sokaklar.

Ayrıca, Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, aşırı su birikintisi olan yollar şunlardır:

Citymall yolunun Hurmalı ve Tözün çemberleri arası.

Küçük Sanayi Ekor çemberi.

Sema Otel'in karşısındaki altyol.

Lefkoşa-Mağusa anayolu, 500 metre kala sola virajlanan kısım.

Lefkoşa-Mağusa anayolu, Güvercinlik kavşağını geçtikten 200 metre sonrası.

Maraş Sağlık Ocağı önü.

Maraş Köşe Kahvesi önü.

Maraş Birsu önü.

Vatandaşların ve sürücülerin bu bölgelerde dikkatli olmaları ve alternatif yolları kullanmaları öneriliyor. Belediye, sorunların en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.