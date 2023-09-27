Gazimağusa bölgesinde elektrik kesintisi olacak

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27/09/2023

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Gazimağusa bölgesinde elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09:00 ile 12:00 saatleri arasında Gazimağusa bölgesinde bazı yerlere elektrik verilemeyeceği açıklandı.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kesinti  Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi,  Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyularında olacak.

27/09/2023 16:33
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TAGS: Gazimağusa, elektrik kesintisi, haber, kktc
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