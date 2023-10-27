Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteği ve Avrupa Komisyonu finansmanıyla yürütülen Gazimağusa bölgesindeki Agios Georgios Kilisesi’nin konservasyon çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından verilen bilgiye göre, çalışmaların sona ermesi nedeniyle Avrupa Komisyonu, UNDP ve Kültürel Miras Teknik Komitesi temsilcilerinin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözümüne Destek İşbirliği Başkanı Stefan Simosas etkinlikte bir konuşma yaparak, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar yapmanın AB’nin Kıbrıs’taki görevlerinin bir parçası olduğunu kaydetti. Simosas, “Kıbrıs kültürünün bu önemli parçasının, karşılıklı anlayış, barış ve uzlaşı için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Gazimağusa’da bulunan ve 1800’lerde inşa edilen Agios Georgios Kilisesi’nin konservasyonu için yerel bağışçıların da katkısıyla elde edilen 35,6 milyon Euro harcandı.