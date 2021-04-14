Gazimağusa çöplüğünde yangın çıktı

Geçtiğimiz gün Gazimağusa çöplük alanında başlayan yangın devam ediyor.

Çöplük yangınının başlaması ile dün akşam havayı adeta kara bir bulutun kapladığı gözlemlendi.

Çöplük alanındaki yangına itfaiye müdahale etti.

İki gündür devam eden çöplük yangını bugün itibarı ile kısmen de olsa söndürüldü. Gazimagusa çöplük yangını sorununa acil çare bulması gerekiyor.

Daha önce Gazimagusa’daki sivil toplum örgütleri’de bu soruna dikkat çekmişlerdi.

Çöplükteki yangını hurda bulmak amacıyla çıkarıldığı iddia edildi.

(MHA)

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14/04/2021 11:08