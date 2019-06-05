Gazimağusa' da hırsızlık zanlısı teslim oldu

Gazimağusa' da, 27.12.2018 tarihinde ev açma, sirkat ve kasti hasar suçlarını işledikten sonra ortadan kaybolan ve 4.6.2019 tarihinde kendi isteğiyle polise teslim olan O.Ö ( E-41) tutuklandı.

Zanlı bugün 5.6.19 tarihinde ek tutukluluk için Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç Hasan Dağlı huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat memuru Gökhan Kol yemin tahtında verdiği şahadette zanlının 27.12.18 tarihinde Gazimağusa' da H.A ya ait ikametgaha zor kullanarak giriş sağladığını ve ikametgahtan bir adet diz üstü bilgisayar, bir adet hava tüfeği ve 2 adet bayan takısını sirkat ettiğini aktardı.

Bulunmaması nedeniyle zanlının aranan şahıs ilan edildiğini belirten Kol 4.6.19 tarihinde zanlının kendi isteğiyle polise gelerek teslim olduğunu aktardı.

Gökhan Kol şahadetine devamla zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, hava tüfeği ile bayan takılarını teslim ettiğini, diz üstü bilgisayarını almadığını iddia ettiğini belirtti. Kol şahadetine devamla zanlının verdiği ifadede 27.12.18 tarihinde işlemiş olduğu suç sonrası Akyar sınır kapısı yakınlarında bir yerden kanunsuz olarak Güney Kıbrıs' a geçtiğini ve aynı yoldan geri geldiğini itiraf ettiğini aktardı.

Zanlı aleyhine KKTC topraklarından izinsiz ayrılma ve askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarından ayrı bir dosya tanzim edildiğini aktaran Kol, tahkikatını sürdürebilmesi için 2 gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Hasan Dağlı Zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını emretti.