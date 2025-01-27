Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanları Artık Her Gün Poliklinikte Hizmet Veriyor

Ergün Yahat



Gazimağusa Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ve başhekimlik girişimleriyle, büyük bir ihtiyaç olan Göğüs Hastalıkları uzmanları Dr. Fatma Seven ve Dr. Fadime Tülücü'nün her gün poliklinikte hizmet vermeye başladı. Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ve Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu'na teşekkür eden çok sayıda vatandaş, bu önemli adımın sağlık hizmetlerindeki kaliteyi artıracağına inanıyor.