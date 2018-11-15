HABER KIBRIS

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde Olaylı Gece!

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde alkol tesiri altında bulunan bir kişi hastanede olay çıkardı

ads
15/11/2018

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde Olaylı Gece!

İsminin başharfleri N.K.Ö olan bir kişi Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil servisinin sürme giriş kapısını kırarak hasara uğrattı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 22.00 sıralarında N.K.Ö. (E-41), Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil servisi içerisinde alkol tesiri altında bulunduğu bir sırada, servisin sürme giriş kapısına ve hasta giriş kapısına kanunsuz olarak vurup kırarak hasara uğrattı

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Gazimağusa Devlet Hastanesi, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.