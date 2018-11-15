Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde Olaylı Gece!

İsminin başharfleri N.K.Ö olan bir kişi Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil servisinin sürme giriş kapısını kırarak hasara uğrattı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 22.00 sıralarında N.K.Ö. (E-41), Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil servisi içerisinde alkol tesiri altında bulunduğu bir sırada, servisin sürme giriş kapısına ve hasta giriş kapısına kanunsuz olarak vurup kırarak hasara uğrattı

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.