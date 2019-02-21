Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde planlı ameliyatlara başlandı

Sağlık Bakanlığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nil Ergün bugün yaptığı açıklamada, 19 Şubat tarihi itibariyle de Mağusa Devlet Hastanesi’nde planlı ameliyatlar alınmaya başlandığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi;

“7 Şubat 2019 tarihinde yağan şiddetli yağış nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin ameliyathanesinin damı birkaç noktadan su akıtmıştır.

Hastane yönetimi kararıyla tedbir amaçlı olarak Ameliyathane, ameliyatların yapılmasında sakıncalı olabileceği gerekçesiyle geçici olarak kapatılmıştır.

19 Şubat tarihi itibariyle de Mağusa Devlet Hastanesi’nde planlı ameliyatlar alınmaya başlanmıştır. Gerekli görülen vakaların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edilerek yapılması organize edilmiştir.

Mağusa Devlet Hastanesi’nin kalabalık bir bölgeye hizmet verdiği bilinmektedir. Hastane yönetimi ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri birlikte sorunun çözümü için toplanıp birtakım kararlar almış, acil önlem planını oluşturmuştur.

Ameliyathane çatısı acil ve aynı zamanda sağlam olarak yapılmalıdır. Hızlı bir şekilde ihaleye çıkılmış, ancak sorunun çözümü için gereken süre en az bir buçuk iki aydır.

Konuyla ilgili Planlama İnşaat Dairesi ve Maliye Bakanlığı ile irtibata geçilip tamiratla ilgili gerekli keşifler yapılmıştır. Hastanenin damında yıpranmış izolasyonun yeniden yapılması için girişim başlatılmış olup sorunun çözümü için karar alınmıştır.

Yaklaşık 1,5 -2 ay süreceği tahmin edilen bu süreç zarfında ilk olarak aynı gün acil ameliyatlar için acil servis bünyesinde bulunan müdahale odasında ameliyathane olacak şekilde tüm düzenlemeler yapılarak hizmete açılmıştır.

Daha sonra planlı ameliyatların da yapılabilmesi için doğumhane bölümünde yer alan 2 odanın ve çevresinde bulunan yardımcı odalar ile koridorun düzenlemesi yapılarak steril ve yarı steril alanlar olmak üzere düzenlemiş olup 19 şubat itibarı ile hizmete açılmıştır”.