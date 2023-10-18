Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta Asayiş ve Trafik Denetimleri Sıkılaşıyor

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri, 17 Ekim 2023 tarihinde 20:00-24:00 saatleri arasında yoğun denetimler gerçekleştirerek çeşitli suçlardan tutuklamalar ve trafik cezaları uyguladı.

Gazimağusa'da yapılan denetimler sırasında:

- **Toplam 5 kişi, ülkede ikamet izinsiz olarak bulunmaları nedeniyle tutuklandı.

- Kumarhanelerde, kumarhane giriş yasağını ihlal eden 19 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

- Trafik denetimlerinde 516 sürücü, çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edildi ve 11 araç, trafikten men edildi.

Girne'de gerçekleştirilen denetimler kapsamında:

- 4 kişi, ikamet izinsiz olarak tutuklandı.

- Bir restoran işletmecisi, izinsiz olarak alkollü içki satışı yapmak suçlamasıyla yasal işlemle karşı karşıya kaldı.

- Kumarhanelerde, kumarhane giriş yasağını ihlal eden 25 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

- Trafik denetimlerinde 401 sürücü, çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edildi ve 38 araç, trafikten men edildi.

Güzelyurt'ta yapılan denetimlerde:

- Bir kafe ve kahvehanede para karşılığı kumar oynayan 12 kişi tutuklandı.

- Gemikonağı'nda durdurulan bir araçta bulunan kanunsuz olarak tasarruf edilen bir adet tecavüz-i alet, araç sürücüsü aleyhine yasal işlem başlatıldı.

- Trafik denetimlerinde 89 sürücü, çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edildi ve 5 araç, trafikten men edildi.

Bu denetimlerin, asayişin ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla düzenli olarak gerçekleştirildiği belirtilirken, vatandaşlara kurallara uymaları konusunda çağrı yapıldı. Polis yetkilileri, benzer denetimlerin devam edeceğini ve suç işleyenlerin adalet karşısında hesap vereceğini vurguladı.