Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta denetim yapıldı

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri dün 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 18 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 540 araç sürücüsü kontrol edildi, 143’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 41’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü muayenesiz araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 3’ü kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımacılığı yapmak ve 2’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 277 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 1 araç ise trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 32 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 1,326 araç sürücüsü kontrol edildi, 70’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i kamu taşıma işletme izni şartlarına uymamak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, ve 3’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere 214 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 19 araç ise trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 497 araç sürücüsü kontrol edildi ve 78’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 23’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 11’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 118 sürücü çeşitli trafik suçlarından