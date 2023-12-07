Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta eşzamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Polis dün 20:00-24:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler sonucu, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 10 kişi tutuklandı, toplam 93 araç trafikten men edildi.

-Gazimağusa’da ikamet izinsiz 5 kişi tutuklandı… 40 araç trafikten men edildi

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi ikamet izinsiz olduğu tespit edilen beş kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 188 araç sürücüsü kontrol edildi ve 182’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 31’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 33’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak olmak üzere, toplam 396 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 40 araç ise trafikten men edildi.

-Girne’de 50 araç trafikten men edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları ve kahvehaneler kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 834 araç sürücüsü kontrol edildi ve 113’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 26’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere, toplam 239 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 50 araç ise trafikten men edilmiştir.

-Güzelyurt’ta bir lokalde kumar oynatan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı…3 araç trafikten men edildi

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; marketler, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan yerler, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen beş kişi tutuklandı.

Akçay’da faaliyet gösteren bir lokalde yapılan kontrolde, D.E.(E-38), Ş.B.(E-69) ve S.E’nin (E-53) pokerize diye bilinen kağıt oyununu, para karşılığında oynadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar ve kumar oynanmasına müsaade eden F.D.(E-44) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 502 araç sürücüsü kontrol edildi ve 14’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere, toplam 45 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç ise trafikten men edildi.