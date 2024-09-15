Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği'ne bağlı Kaçakçılık Bölümü'nden başarılı operasyon

Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği'ne bağlı Kaçakçılık Bölümü, gemi girişlerinde bugün sabah erken saatlerde çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Kaçakçılık Bölümü gemi girişlerinde yaptığı operasyonla, dikkatli çalışmaları ve titiz denetimleriyle operasyon gerçekleştirildi. Ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışan 2 kişiyi ve piyasa değeri 1 milyon TL civarında olduğu tahmin edilen ticari mallara (tütün,kozmetik,konfeksiyon,yedek parça, elektronik ürün, reklam malzemesi) el koydu.