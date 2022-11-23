Gazimağusa Hastanesi’nde grev!

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 3 saatlik uyarı grevi gerçekleştirildi.

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23/11/2022

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Gazimağusa Hastanesi’nde grev!

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 3 saatlik uyarı grevi gerçekleştirildi.

“İstihdam sorununun çözülememesinden dolayı” çıkılan eylem dolayısıyla Acil Servis dışındaki birimlerde 09:00-12:00 saatleri arasında hizmet verilmedi.

Basına açıklamada bulunan KAMU-SEN Başkanı Metin Atan grev gerekçelerini aktardı.

Atan, nakil taleplerinin sağlık bakanlığı ve kamu hizmeti komisyonu tarafından dikkate alınmadığını, hastanede çalışanların mağdur edildiğini, bunun kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Çalışanların haklarının aranması yönünde gerekeni yapacaklarını belirten Atan, Bugün yaptıkları 3 saatlik uyarı grevinin arkasının geleceğini ifade etti.BRT

23/11/2022 11:58
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TAGS: Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Gazimağusa, Devlet Hastanesi, , uyarı, grevi
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