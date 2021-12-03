Gazimağusa İlçesi’ndeki Kadın Örgütlerinin Üretimleri Bandabuliya’da Satışa Sunuluyor

Gazimağusa İlçesi’ndeki kadın örgütlerinin ürettiği ürünler Suriçi’ndeki Bandabuliya’da kurulacak Kadın Emeği Pazarı’nda sergilenip, satışa sunulmaya başlanacak.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, cumartesi günleri kurulacak pazar yeri, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa İlçesi sınırlarında faaliyet gösteren kadın örgütleriyle yaptığı toplantıda konuşarak, Bandabuliya’nın yeniden düzenlenerek üst tarafının kütüphaneye dönüştürüldüğünü ve 2 kafe açıldığını belirtti.

Arter, hem kadınların emeğinin değer görmesi hem de Suriçi’ndeki canlılığın devam etmesi için Bandabuliya’da cumartesi günleri gün boyunca kadın örgütlerinin hem ürünlerini sergileyeceğini hem de satışını yapacağını söyledi.

Arter, pazarda el sanatlarıyla birlikte yiyecek içecek satışı da yapılabileceğini ve kermes şeklinde olabileceğini ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



03/12/2021 17:14