Gazimağusa-İskele Anayolu Kaza: 1 yaralı
Gazimağusa-İskele Anayolu'nda dün gece gerçekleşen trafik kazasında bisiklet sürücüsü Truong Manh Dung yaralandı.
17/02/2020
HK
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Gazimağusa-İskele Anayolu'nda dün gece gerçekleşen trafik kazasında bisiklet sürücüsü Truong Manh Dung yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, 20.30 sıralarındaki ilk kazada, yolun 3-4’üncü kilometreleri arasında kuzeye doğru dikkatsizce seyreden Gazimağusa’da sakin Selahattin Ünaldı (E-20) yönetimindeki KL 459 plakalı salon araç, St. Barnabas çemberini geçtikten sonra önünde aynı istikamette bisikletle seyreden Gazimağusa’da sakin Truong Manh Dung’a aracının önüyle çarptı.
Kazada yaralanan bisikletli Dung, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve acil serviste müşahede altına alındı. Sürücü Selahattin Ünaldı ise tutuklandı.