Gazimağusa-İskele Anayolu’nda kaza

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21/01/2024

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Gazimağusa-İskele Anayolu’nda kaza

Bugün, saat 03:00 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu’da bir kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre; 10-11’inci kilometreleri arasında, Berkecan Yıldız (E-20) yönetimindeki PR 423 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Ötüken Çemberini geçtikten sonra, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp bir takla attı.

Araç ardından demir reklam tabelasına da çarpıp tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin soruşturması sürüyor

21/01/2024 10:18
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TAGS: Gazimağusa-İskele Anayolu’nda kaza
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