Gazimağusa- İskele anayolunda kaza

Gazimağusa — İskele anayolu üzerinde bugün öğleden sonra 2 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 15.30 raddelerinde meydana geldi.

Anayolda çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yönetimindeki SF 848 salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyreden Burak BİLGEN(E-24) seyrettiği yolun sağında bulunan Ambelia restoran önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada önünde ayni şerit içerisinde ayni istikamete doğru seyreden ve önüne başıboş köpek atıldığı için yavaşlamak zorunda kalan Tuba TEĞAY(K-36) yönetimindeki ST 050 plakalı aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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29/03/2023 18:22