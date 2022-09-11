Gazimağusa-İskele anayolunda korkutan kaza
11/09/2022
Gazimağusa-İskele anayolunda bu akşam saatlerinde meydana gelen kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nda verilen bilgiye göre kaza, saat 19.10 raddelerinde meydana geldi.
Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde İlkmar Market yakınlarında İskele istikametine doğru seyreden Arslan BABAYEV(E-35) yönetimindeki GD 664 plakalı araç ile yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun solundan yoldan çıkıp bordür taşlarına çarpıp takla attı.
Kaza sonrası aynı araçta yolcu olarak bulunan Merdan BABAYEVA(E-37), Cennet ARTIKOVA(K-31), Suhan BABAYEVA(E-12), Sultan BABAYEVA(E-10), Salima BABAYEVA(K-7), Alijan ERESHOV(E-25) kaldırılmış oldukları Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil servisteki ilk yardim tedavilerine müteakip aynı serviste müşahede altına alınmışlardır.
Tahkikat devam eder.