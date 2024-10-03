Gazimağusa - İskele Anayolunda Trafik Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı

Gazimağusa-İskele Anayolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki Zehra Karaman hayatını kaybetti.



Ergün Yahat

Gazimağus - İskele Anayolunun 10-12 km arasında, bugün saat 05:10’da Kemal DORA (E-40) yönetimdeki GF 096 plakalı salon araç kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Salamis Çemberine yaklaştığında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun sağında bulunan ve yolu ikiye ayıran beton bariyerlerine çarpıp kontrolsüzce yoluna devam edip yolun solundan çıkarak takla attıç Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Zehra KARAMAN(K-30) olay yerinde yaşamın yitirdi.. Kazada yaralalan araç sürücüsü Kemal DORA ve araçta yolcu olarak bulunan Mahmut YILMAZ (E-28) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.