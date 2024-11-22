Gazimağusa, İskele ve Lefkoşa’da hırsızlık!

Gazimağusa’da yolculardan aldığı bin 540 Euro’yu çalan taksici tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, 2024 yılı Ekim ayı içerisinde Gazimağusa’da, B.F.’nin (E-36), şoförlüğünü yaptığı ticari araçla yolcu taşımacılığı karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam bin 540 Euro'yu, taksi işletme sahibine vermeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs dün tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İskele'de çalıştığı şirketten hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı

İskele’de de B.G.E.'nin (E-43), çalıştığı şirket adına bir iş yerine sattığı süt ve süt ürünlerine karşılık tahsil ettiği toplam 7 bin TL parayı şirket muhasebesine yatırmayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs dün tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Market arabasında unutulan cüzdanı çalan iki kişi tutuklandı

Ortaköy’de faaliyet gösteren bir alış veriş merkezinin araç park yerinde de, bir şahıs tarafından market arabası içerisinde unutulan, içerisinde kimlik kartı, banka kredi kartları ve sürüş ehliyetinin bulunduğu cüzdan çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen C.S.(K-35) ve D.P.(E-53), dün Metehan Kara Geçiş kapısından KKTC’ye geçiş yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-100 buzdolabı motoru ve 60 buzdolabı radyatörü çalan iki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerini çevreleyen tel örgüler önceki gün kesilip hasara uğratıldıktan sonra işletme içerisine girilerek, işletmenin soğutucu bölümünde bulunan 100 buzdolabı motoru ile 60 kullanılmış buzdolabı radyatörü çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.T. (E-40) ve H.T. (E-39) dün tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da gümrüksüz mal tasarrufu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren A.D.’ye (E-51) ait iş yerinde dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde toplam 430 muhtelif markalarda gümrüğü ödenmemiş gıda malzemesi, 463.2 kg kurutulmuş balık ve 276.6 kg KKTC’ye ithali yasak patates, yine Lefkoşa’da M.T.A.’nın (K-31) tasarrufunda ise muhtelif marka ve miktarlarda kişisel bakım ve kozmetik ürünleri tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.