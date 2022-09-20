‘Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’ yürürlükten kalktı

‘Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’ Şehir Planlama Dairesi tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, farklı tarihlerde, idare aleyhine maddi tazminat talep eden hukuk davaları ve ayrıca muhtelif idari davalar açıldığına işaret edilerek, söz konusu davalarda İyi İdare Yasası’nın 11. maddesindeki katılım ilkesinin yerine getirilmediği ve eksik işlem yapıldığının iddia edildiği kaydedildi.

Kararda, kamuyu maddi/manevi zarara sokmamak amacıyla emirnamenin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

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20/09/2022 08:28