Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi’nin kararı 6 Ekim’e ertelendi

Yüksek İdare Mahkemesi, geri çekilen Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin ara emri kararının devam edip etmeyeceğine ilişkin kararını açıklamak için toplandı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Talat Usar başkanlığında toplanan Yüksek İdare Mahkemesi, davalı tarafın hazırlık için zaman talep etmesi üzerine davayı 6 Ekim Perşembe günü saat 09.00’a erteledi.

Emirname, Şehir Planlama Dairesi tarafından, Kamuyu maddi ve manevi zarara sokmamak adına 19 Eylül’de Resmi Gazetede yayımlanan kararla yürürlükten kaldırılmıştı.

Şehir Plancılar Odası ve Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği ise 20 Eylül’de Emirname’nin yürürlükten kaldırılması kararını, ara emri alarak durdurmuş bunun üzerine Yüksek İdare Mahkemesi de ara emrinin kesinleşip kesinleşmemesine 28 Eylül’de karar vereceğini açıklamıştı.

BRT

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28/09/2022 11:38