Resmi Gazete’de 1 Kasım Çarşamba günü yayımlanarak yürürlüğe giren, Birleşik Kurul tarafından 30 Aralık 2019 tarihinde onaylanan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı için revize çalışmaları başladı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Şehir Planlama Dairesi de bu revize çalışmaları kapsamında 20 Kasım 2023 tarihinden itibaren 20 Aralık Çarşamba gününe kadar itiraz dilekçe kabulüne başladı. İskele ve köylerini de kapsayan plana itiraz etmek isteyen vatandaşlar dilekçelerini son gün olan 20 Aralık Çarşamba günü mesai bitimine kadar İskele Belediyesi’ne de ulaştırabilecek. İskele Belediyesi’nde itirazlarla ilgili dilekçeler, danışmaya bırakılabilecek.

Hatırlanacağı üzere söz konusu plan; İskele ve İskele’ye bağlı Ötüken, Kuzucuk, Aygün, Sınırüstü, Boğaziçi, Boğaztepe, Boğaz, Kalecik, Yarköy, Turnalar, Kurtuluş, Ergazi, Ardahan, Ağıllar, Altınova, Topçuköy ile Gazimağusa, Mutluyaka, Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Akova, Yıldırım, Alaniçi, Muratağa, Sandallar ve Atlılar bölgelerini kapsıyor