Gazimağusa İskele ve Yeniboğaziçi imar planı revizesi için görüş ve öneriler iletildi

Şehir Planlama Dairesi’nin başlattığı “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi (GİY) İmar Planı” revizyon çalışmaları bağlamında Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Odaların görüş ve önerilerini almak için toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, KTMMOB Genel Sekreteri Türker Aktaç, Mimarlar Odası’ndan Başkan Onur Olguner ve Oda Saymanı Mustafa Dinsev, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nüshet İlktuğ, Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Necdet ile Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Merve Ateşin ve Şehir Planlama Dairesi’nden Gazimağusa Şube Amiri Salih Basri, GİY İmar Planı Gözden Geçirme Çalışması Sorumlusu Berkay Ramiz, GİY İmar Planı Gözden Geçirme Çalışma Ekibi’nden Bekir Deniz ile Çise Kardan katılım gösterdi.