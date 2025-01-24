Gazimağusa-Karpaz ana yolunda kaza… Alkollü sürücü tutuklandı

Gazimağusa-Karpaz ana yolunda, bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazası, hasarla atlatıldı; alkollü sürücü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada Hamza Küçük (E-37) 170 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UE 955 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Granel Çemberi'ne geldiğinde, o esnada çemberi dönmekte olan Halil Özbay (E-27) yönetimindeki HH 244 plakalı araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulan UE 955 plakalı araç, bir oto galeriyi çevreleyen duvara da çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

UE 955 plakalı araç sürücüsü Hamza Küçük, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturma sürüyor.