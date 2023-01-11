Polis kazayla ilgili detayları paylaştı: 5 yaralı

Karpaz - Gazimağusa Anayolu üzerinde bu akşam iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Umut Menekşe (E-22), yönetimindeki EV 454 plakalı araç ile Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Kandilli Ekmek Fırını önlerine geldiğinde, karşıdan gelmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden gidişine göre yolun sağında bulunan kavşağa dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Asaf Yorgancıoğlu (E-66) yönetimindeki DR 636 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile EV 454 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Baran Menekşe (E-16), Eyyüp Ensar Menekşe (E-21) ve Davut Menekşe (E-30) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.

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11/01/2023 20:14