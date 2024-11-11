Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nda Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Bugün, saat 17:45 sıralarında Gazimağusa - Karpaz Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı.

Ramazan Başarır (21), yönetimindeki DS 116 plakalı araçla Karpaz istikametine ilerlerken, İskele - Boğaz mevkiine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Hüseyin Özgül’e (30) çarptı. Kazanın ardından, yaralanan yaya Hüseyin Özgül, ilk müdahalesinin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen Özgül’ün tedavisi halen devam ediyor.

Olayın ardından araç sürücüsü Ramazan Başarır tutuklandı ve soruşturma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir.