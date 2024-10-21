Gazimağusa-Karpaz Yolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Saat 12:30 civarında Gazimağusa-Karpaz Ana Yolu’nun 18-19’uncu kilometreleri arasında iki aracın çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi.

77 yaşındaki Alpay Hakanol’un kullandığı UK 450 plakalı araç, Gazimağusa yönüne doğru seyir halindeyken yol üzerinde dikkatsiz bir şekilde "U" dönüşü yaparak Karpaz yönüne dönmeye çalıştı. Bu esnada, aynı istikamete doğru seyreden ve 81 miligram alkollü olduğu tespit edilen 38 yaşındaki Faruk Tuzcu’nun kullandığı TNM 657 plakalı araç ile çarpıştı. Tuzcu’nun, yolun sol tarafını kullanmayarak dikkatsiz bir şekilde araç sürdüğü bildirildi.

Kaza sonucunda UK 450 plakalı araç sürücüsü Alpay Hakanol ve araçtaki yolcu Neriman Hakanol (77) yaralandı. Her iki yaralı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.