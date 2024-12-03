Gazimağusa Kaymakamı sarı alarm verdi

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03/12/2024

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Gazimağusa Kaymakamı sarı alarm verdi

Ergün YAHAT

Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser yaptığı açıklamada, vatandaşların acil olmadıkça evlerinde kalmalarını isterken sarı alarm vererek ilçe emniyet müdürlüğünü acil toplantıya çağırdı.  

Olası aşırı yağışlar sonrası oluşacak su taşkınlarına karşı Gazimağusa ilçesi belediyelerine bilgi verip ekipleri hazır bulundurulmasını istedi.

Bugün çeşitli bölgelerde kuvvetli yağmur, sağanak ve hatta dolu yağışının akşam üzeri başladığını meteorolojiden aldıkları bilgi doğrultusunda yağışların  gece boyu süreceğini, kaymakamlık olarak sarı alarm verdiğini bildirdi.

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TAGS: Gazimağusa Kaymakamı sarı alarm verdi
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