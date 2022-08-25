Gazimağusa Kaymakamlığı zeytin hasadıyla ilgili açıklama yaptı...

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25/08/2022

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Gazimağusa Kaymakamlığı zeytin hasadıyla ilgili açıklama yaptı...

 Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal yazılı açıklamasında, belirtilen tarihlerden önce zeytin toplayacak kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.

Gazimağusa Kaymakamlığı Gazimağusa ilçesinde Gemlik zeytin hasadının 5 Eylül Pazartesi; yerli zeytin hasadının ise 19 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

 Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal yazılı açıklamasında, belirtilen tarihlerden önce zeytin toplayacak kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.

25/08/2022 15:03
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TAGS: KIBRIS, KKTC, ZEYTİN HASADI
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