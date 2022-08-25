Gazimağusa Kaymakamlığı zeytin hasadıyla ilgili açıklama yaptı...
25/08/2022
Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal yazılı açıklamasında, belirtilen tarihlerden önce zeytin toplayacak kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.
Gazimağusa Kaymakamlığı Gazimağusa ilçesinde Gemlik zeytin hasadının 5 Eylül Pazartesi; yerli zeytin hasadının ise 19 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal yazılı açıklamasında, belirtilen tarihlerden önce zeytin toplayacak kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.