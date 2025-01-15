Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda kaza… Bir yaralı
Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, bugün meydana gelen trafik kazasında arızalı olduğu için yol kenarında park halinde bulunan tır araca arkadan çarpan alkollü sürücü, yaralandı.
YAYIN TARİHİ:
15/01/2025
Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, bugün meydana gelen trafik kazasında arızalı olduğu için yol kenarında park halinde bulunan tır araca arkadan çarpan alkollü sürücü, yaralandı.
Polis basın bültenine göre, Murat Kurum (E-39), 111 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SH 523 plakalı kamyonet araçla ana yolda seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada arızalı olduğu için yol kenarında park halinde bulunan Atajan Yoldaşow (E-38) sorumluluğundaki VM 416 plakalı tır aracın arkasına çarptı.
Kazada yaralanan SH 523 plakalı araç sürücüsü Murat Kurum, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
YAYIN TARİHİ: