Gazimağusa Lefkoşa anayolu Lefkoşa gidiş yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı

Gazimağusa - Lefkoşa anayolu, Lefkoşa gidiş istikameti, Pirhan yakınlarında meydana gelen trafik kazası sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza sonrası devrilen hafriyat yüklü kamyonun vinç yardımı ile kaldırılması nedeniyle yol ve trafik güvenliği için, anayolun Lefkoşa gidiş istikameti Dörtyol çemberinden itibaren trafik akışına geçici süreliğine kapatıldı.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gidecek sürücüler için ulaşım, Dörtyol kavşağından itibaren Geçitkale üzerinden sağlanıyor. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.