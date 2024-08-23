Lefkoşa Gazimağusa anayolunda kaza

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu Üzerinde akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.

saat 18.00 civarında Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ahmet Eren Yılmaz (21) yönetimindeki ML 740 plakalı araç, çift şeritli yolun sağ şeridinde Gazimağusa istikametine doğru seyrederken, Metgin Ltd. iş yeri önlerinde, önünde aynı istikamete doğru seyreden Hasan Kartop (23) yönetimindeki ZVB 026 plakalı aracı sol şeritten geçmeye çalıştı. Bu esnada ML 740 plakalı araç, ZVB 026 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ML 740 plakalı araç, beton orta refüje çarpıp yol içerisine sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kazanın ardından olay yerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yaralanma tespit edilmedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.